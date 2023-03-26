Очевидцы сообщили подробности о взрыве в Тульской области

Очевидцы сообщили, что после взрыва в Тульской области появился столб черного дыма

Очевидцы взрыва в городе Киреевск Тульской области сообщили подробности о произошедшем. В разговоре с «Лентой.ру» местный житель, пожелавший остаться анонимным, отметил, что взрывной волной в одном из домов выбило окна.

«Взрыв был серьезный. В соседней пятиэтажке в подъезде стекла повылетали», — рассказал он.

Другой житель Киреевска, который также пожелал остаться анонимным, сообщил, что в городе после взрыва появился столб черного дыма.

26 марта в Тульской области в городе Киреевск произошел взрыв. Два человека получили ранения. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Пострадавшие 20-летний и 16-летний граждане. Они получили осколочные ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

