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01:55, 26 марта 2023Бывший СССР

Украина призвала дать ей больше оружия и ввести новые санкции против России

Подоляк призвал Запад предоставить Украине больше оружия и усилить санкции против России

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне планов России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии выступил с призывом к европейским странам предоставить Киеву больше вооружений. Также он отметил необходимость введения новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», — заявил он.

По его словам, Киев ожидает, что Франция возьмет на себя лидирующую роль и поможет добиться увеличения помощи Украине со стороны других европейских государств. Подоляк подчеркнул, что Москва превосходит Киев в качестве имеющихся вооружений, в частности военной авиации, добавив, что украинские военные нуждаются в поддержке для того, чтобы показывать успехи на поле боя. Он считает, что именно Франция должна помочь уговорить Запад предоставить украинским военным боевую авиацию.

Ранее военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что французские истребители Rafale и Mirage смогут создать угрозу для российских самолетов в зоне СВО при условии, что они будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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