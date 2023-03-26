Украина призвала дать ей больше оружия и ввести новые санкции против России

Подоляк призвал Запад предоставить Украине больше оружия и усилить санкции против России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне планов России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии выступил с призывом к европейским странам предоставить Киеву больше вооружений. Также он отметил необходимость введения новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», — заявил он.

По его словам, Киев ожидает, что Франция возьмет на себя лидирующую роль и поможет добиться увеличения помощи Украине со стороны других европейских государств. Подоляк подчеркнул, что Москва превосходит Киев в качестве имеющихся вооружений, в частности военной авиации, добавив, что украинские военные нуждаются в поддержке для того, чтобы показывать успехи на поле боя. Он считает, что именно Франция должна помочь уговорить Запад предоставить украинским военным боевую авиацию.

Ранее военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что французские истребители Rafale и Mirage смогут создать угрозу для российских самолетов в зоне СВО при условии, что они будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).