Военный эксперт назвал условие появления угрозы российским самолетам в зоне СВО

Эксперт Михайлов заявил, что французские истребители могут создать угрозу самолетам РФ

Французские истребители Rafale и Mirage смогут создать угрозу для российских самолетов в зоне СВО при условии, что они будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

Среди самолетов западного производства, которые могут угрожать российским военным, аналитик также назвал немецкие Tornado, американские F-16 и F-22 и шведские Saab.

«Естественно, любой боевой самолет — это опасно даже в группировке. Если все вместе: и Rafale, и Mirage, и Saab, F-16 и F-22, и Tornado — взлетят в воздух на стороне Украины, то с ними придется бороться, сбивать. Они будут отстреливать боеприпасы», — пояснил Михайлов.

При этом он усомнился в том, что США и страны Европы действительно решат предоставить Киеву современные военные истребители и бомбардировщики в связи с их высокой стоимостью. Так, по словам эксперта, французские и шведские самолеты стоят порядка 100 миллионов долларов за один экземпляр.

Кроме того, Михайлов отметил, что российская военная авиация в любом случае превосходит европейскую. «Наши военные самолеты четвертого и пятого поколения превосходят европейскую военную авиацию. У нас есть Су-57. У них же еще нет самолета пятого поколения», — заключил он.

