В ЛНР отметили ежемесячный рост женщин в личном составе ВСУ

В ЛНР сообщили, что в ВСУ ежемесячно растет количество женщин в личном составе

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Ura.ru рассказал, что в личном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно растет количество женщин. Также, по его словам, им стали присваивать военно-учетные специальности, которые ранее были разрешены только мужчинам.

«Если мы говорим о женщинах в украинской армии, то они там присутствуют уже давно и процентное содержание украинской армии, наполняемость женским составом растет практически с каждым месяцем», — заявил он.

Марочко добавил, что полгода назад женщинам в рядах ВСУ начали присваивать военно-учетные специальности для того, чтобы они могли выполнять определенные задачи. Он отметил, что в настоящее время в украинской армии старается грань между мужчинами и женщинами.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух жительниц Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией. Как заявили в СБУ, задержанные принадлежали к «агентурной группе военной разведки РФ, которая "сливала" позиции сил обороны» под Артемовском (украинское название — Бахмут).