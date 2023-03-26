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12:19, 26 марта 2023Мир

В Турции назвали условие поддержания мирного плана Китая

Турция поддержит мирный план Китая по Украине, если будет создан фундамент для переговоров

Фото: Ibrahim Uzun / Unsplash

Анкара поддержит мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, если он создаст «фундамент для переговоров». Такое условие назвал представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова в воскресенье, 26 марта, приводит РИА Новости.

Калын предположил, что будущем председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которых они обсудят актуальные вопросы. «Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну. Чтобы люди не погибали», — приводит агентство слова турецкого политика.

В феврале Пекин предложил свой мирный план, состоящий из 12 пунктов. В числе прочего в нем содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, а также урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Ранее представитель президента Турции призвал страны уделить тщательное внимание мирному плану Китая по урегулированию на Украине.

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Евгения Куликова
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