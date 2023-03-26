В Турции назвали условие поддержания мирного плана Китая

Турция поддержит мирный план Китая по Украине, если будет создан фундамент для переговоров

Анкара поддержит мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, если он создаст «фундамент для переговоров». Такое условие назвал представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова в воскресенье, 26 марта, приводит РИА Новости.

Калын предположил, что будущем председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которых они обсудят актуальные вопросы. «Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну. Чтобы люди не погибали», — приводит агентство слова турецкого политика.

В феврале Пекин предложил свой мирный план, состоящий из 12 пунктов. В числе прочего в нем содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, а также урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Ранее представитель президента Турции призвал страны уделить тщательное внимание мирному плану Китая по урегулированию на Украине.