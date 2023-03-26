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23:45, 26 марта 2023Россия

В Тульской области усилят защиту населения после атаки украинского беспилотника

Власти Тульской области примут дополнительные меры защиты в случае угрозы населению
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили о готовности предпринять дополнительные меры по защите населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что в результате атаки украинского дрона на город Киреевск были повреждены десять частных домов, также в шести многоквартирных домах были выбиты стекла.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в Тульской области. В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы «Поле-21», после чего беспилотник упал.

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Марина Совина
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