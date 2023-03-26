Путин сравнил зависимость России и Европы от Китая

Президент России Путин заявил, что зависимость экономики Европы от Китая усиливается

Зависимость европейской экономики от Китая усиливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подчеркивая, что российская экономика зависит от Пекина меньше. Его слова приводит РИА Новости.

«Зависимость той же европейской экономики где-то усиливается гораздо большими темпами чем российская [зависимость]», — привел сравнение российский президент. Он отметил, что товарооборот между Китаем и объединенной Европой растет очень высокими темпами.

Ранее Путин ответил на утверждения о создании военного союза России и Китая. Он опроверг утверждения о том, что Москва создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран.

Глава государства отметил, что Москва и Пекин действительно сотрудничают в военно-технической сфере и не скрывают этого, однако, по его словам, там все прозрачно и «нет ничего секретного».