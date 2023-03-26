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10:36, 26 марта 2023Россия

Путин ответил на утверждения о создании военного союза России и Китая

Путин опроверг создание военного союза России и Китая, угрожающего другим странам

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин опроверг утверждения о том, что Россия создает с Китаем военный союз, который может представлять угрозу для других стран. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Это абсолютно не соответствует действительности», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

Глава государства отметил, что Москва и Пекин действительно сотрудничают в военно-технической сфере и не скрывают этого, однако, по его словам, там все прозрачно и «нет ничего секретного».

Ранее газета The Washington Post писала, что США и их союзникам нужно быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, который способен изменить мировой порядок. Как уточнило издание, между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками США растет союз.

20 марта глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом и встретился с Путиным. По итогам переговоров руководители стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

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Варвара Кошечкина
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