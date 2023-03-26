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02:12, 26 марта 2023Мир

В США рассказали о растущем альянсе России и Китая

WP призвала США к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая

Фото: Hannah McKay / Reuters

США и их союзникам нужно быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, который способен изменить мировой порядок. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

Как уточнило издание, между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками США растет альянс. Автор указал на то, что он способен изменить мировой порядок так же глубоко, «как это сделали США полвека назад». «Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям», — призвала газета.

По мнению журналиста, Пекин и Москву объединяет «опасение окружения» со стороны Вашингтона и НАТО. «РФ рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается, что США пытаются создать "Индо-Тихоокеанское НАТО"», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга. По его словам, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов.

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Марина Совина
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