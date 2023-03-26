Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:39, 26 марта 2023Путешествия

Туроператор оценил перспективы отдыха россиян в Зимбабве

Россиянам посоветовали не ехать в Зимбабве, так как страна мегабедная и дорогая

Фото: Claire Roadley / Unsplash

Зимбабве — очень бедная и абсолютно не туристическая страна, поэтому для отдыха в Африке россиянам следует выбрать другие направления. Об этом высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, в Зимбабве нет выхода к морям и в стране для купания пригодны только озера, которыми не удивишь россиян. Помимо этого, ехать ради сафари не имеет смысла, так как есть страны, которые находятся ближе к МосквеКения или Танзания, в которых, помимо прочего, есть выход к океану. Единственное, ради чего можно посетить Зимбабве, это водопад Виктория, советует специалист.

«Страна мегабедная. Те же Кения, Руанда, Уганда или Танзания намного богаче. Это ехать в полную нищету, потому что в городах там жить невозможно, в Зимбабве. Это не будет большой поток людей, его и сейчас нет, так как нет прямой перевозки», — оценил Мкртчян перспективы отдыха россиян в африканской стране.

Материалы по теме:
«Это хуже Афганистана, Сирии и Сомали» Зачем россияне стремятся в одну из самых опасных стран Ближнего Востока — Йемен
«Это хуже Афганистана, Сирии и Сомали»Зачем россияне стремятся в одну из самых опасных стран Ближнего Востока — Йемен
15 марта 2023
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал» Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
6 декабря 2019

Он подсчитал, что на авиабилет в Зимбабве на семью из трех человек придется отдать около 350 тысяч рублей. Более того, в стране не оборудованы недорогие гостиницы, поэтому проживание здесь тоже не получится дешевым. «Для начала хотя бы нужно зимбабвийцам сделать полностью безвизовый въезд для россиян и как-то опустить цены на проживание», — заключил вице-президент Альянса туристических агентств России.

В октябре прошлого года сообщалось, что Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. Также агентство Bloomberg отмечало, что все большее число богатых россиян на фоне введенных Западом антироссийских санкций бронируют туры с наблюдением за животными или охотой именно в Зимбабве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны потери ВСУ в Артемовске
Пилот передал записку с рисунком пассажирке и избавил ее от страха летать
На Ирину Хакамаду подали в суд
Под Сватово уничтожили командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка»
Матыцин раскритиковал Карпина за слова о посте тренера сборной России по футболу
В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина
В России оценили угрозу от союза НАТО и Японии
Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя
20-летняя москвичка подала в суд на Ирину Хакамаду из-за установления отцовства
Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.