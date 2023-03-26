Туроператор оценил перспективы отдыха россиян в Зимбабве

Россиянам посоветовали не ехать в Зимбабве, так как страна мегабедная и дорогая

Зимбабве — очень бедная и абсолютно не туристическая страна, поэтому для отдыха в Африке россиянам следует выбрать другие направления. Об этом высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, в Зимбабве нет выхода к морям и в стране для купания пригодны только озера, которыми не удивишь россиян. Помимо этого, ехать ради сафари не имеет смысла, так как есть страны, которые находятся ближе к Москве — Кения или Танзания, в которых, помимо прочего, есть выход к океану. Единственное, ради чего можно посетить Зимбабве, это водопад Виктория, советует специалист.

«Страна мегабедная. Те же Кения, Руанда, Уганда или Танзания намного богаче. Это ехать в полную нищету, потому что в городах там жить невозможно, в Зимбабве. Это не будет большой поток людей, его и сейчас нет, так как нет прямой перевозки», — оценил Мкртчян перспективы отдыха россиян в африканской стране.

Он подсчитал, что на авиабилет в Зимбабве на семью из трех человек придется отдать около 350 тысяч рублей. Более того, в стране не оборудованы недорогие гостиницы, поэтому проживание здесь тоже не получится дешевым. «Для начала хотя бы нужно зимбабвийцам сделать полностью безвизовый въезд для россиян и как-то опустить цены на проживание», — заключил вице-президент Альянса туристических агентств России.

В октябре прошлого года сообщалось, что Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. Также агентство Bloomberg отмечало, что все большее число богатых россиян на фоне введенных Западом антироссийских санкций бронируют туры с наблюдением за животными или охотой именно в Зимбабве.