ЕС решил рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро

ЕК заявила о возможности рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро

Европейский союз (ЕС) может рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро. Об этом заявил еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

Еврочиновник призвал страны ЕС отдать со своих складов боеприпасы Украине. «155 миллиметров, 120 миллиметров и другие калибры. У стран-членов есть боеприпасы на складах, и мы призываем как можно скорее их передать. Важно сделать это сразу», — сказал он.

Бреттон рассказал, что траты членов будут рефинансированы. «У нас также будет пакет, благодаря которому мы сделаем заказы. Страны и фирмы-производители боеприпасов смогут подавать предложения. Это будет миллиард, чтобы пополнить наши запасы», — указал он.

Находясь на польской оружейной фабрике DEZAMET, еврокомиссар обратил внимание, что она работает в три мены пять дней в неделю. «Может быть удастся рекрутировать новых работников и может быть получится работать шесть дней или семь дней в неделю в трехсменном режиме», — заключил он.