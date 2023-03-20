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15:37, 20 марта 2023Мир

ЕС согласовал план поставок боеприпасов Украине

Члены ЕС согласовали план поставок Украине боеприпасов на сумму два миллиарда евро

Фото: Martin Meissner / АР

На данный момент члены ЕС уже согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС согласовал в понедельник выделение 2 миллиардов евро на закупку и поставку боеприпасов Украине», — говорится в сообщении о результатах заседания совета глав МИД ЕС.

«Вместе Министерства иностранных дел и обороны, надеюсь, доработают соглашение о поставках боеприпасов на Украину», — заявил сам Боррель перед переговорами. Также он не исключил, что в будущем ЕС будет проводить совместные закупки не только боеприпасов, но и более тяжелого вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение республикой новой военной помощи от стран НАТО и их союзников. Глава государства уточнил, что речь идет о боеприпасах, амуниции, танках и артиллерии.

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Виктория Кондратьева
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