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23:36, 18 марта 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о новых пакетах военной помощи

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев получит новую военную помощь от стран НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в «формате Рамштайн» Киев получит новую военную помощь от стран НАТО и их союзников. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии», — сказал украинский лидер.

По его словам, дополнительную военную помощь для украинской стороны согласовали Швеция и Польша. Он отметил, что речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии.

Зеленский также подчеркнул, что было достигнуто «очень нужное решение» со Швецией по 155-милиметровым самоходным артиллерийским установкам «Арчерам». Кроме того, по словам украинского лидера, есть решение относительно МиГов от Словакии.

Политик также сообщил, что ВСУ продолжают «сильно помогать» Польша, Литва, Великобритания, ЕС, США и многие другие страны.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что некоторые страны Европейского союза, в том числе Эстония, захотели включить в декларацию саммита ЕС обязательство по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

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Марина Совина
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