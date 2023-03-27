В Британии захотели ограничить число принимаемых беженцев

Telegraph: Великобритания намерена ограничить число принимаемых беженцев до 20 тысяч в год

Власти Великобритании могут ограничить число принимаемых беженцев до 20 тысяч в год. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр страны Риши Сунак намерен предложить безопасный и легальный способ попасть в Великобританию лицам, которые покидают родную страну по политическим причинам. Сейчас такой механизм действует для людей из Украины, Афганистана и Гонконга, также есть визы для воссоединения семей беженцев и более общая схема переселения.

В то же время, отмечает издание, новый маршрут включает ограничение количества принимаемых страной беженцев. Предполагается, что лимит составит 20 тысяч человек ежегодно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов вывести страну из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) из-за миграционного кризиса. По данным The Times, из-за большого количества людей, желающих переехать из Центральной Азии в Европу, нелегальная миграция в 2023 году может вырасти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.