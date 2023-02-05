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19:18, 5 февраля 2023Мир

В Великобритании допустили выход страны из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

Премьер-министр Риши Сунак готов вывести страну из ЕСПЧ из-за миграционного кризиса

Фото: Oli Scarff / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что Великобритания готова выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ), после сообщений о наплыве в страну порядка 65 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом пишет газета The Times.

Отмечается, что Сунак и глава МИД Великобритании Суэлла Браверман планируют представить новое иммиграционное законодательство через несколько недель. Так, выход королевства из конвенции допускается в том случае, если другие решения миграционного кризиса не сработают.

По данным издания, из-за большого количества людей, желающих переехать из Центральной Азии в Европу, нелегальная миграция в 2023 году может вырасти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал слова неназванного генерала США об ослабевшей британской армии. По мнению Сунака, армия королевства по-прежнему остается сильной.

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Дарья Рыбак
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