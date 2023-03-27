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00:05, 27 марта 2023Россия

Три села в Курской области пострадали от обстрелов ВСУ

Следственный комитет: Три села в Курской области пострадали от обстрелов украинских войск

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли три села в Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Речь идет о населенных пунктах Плехово и Николаево-Дарьино в Суджанском районе, а также Гордеевка Кореневского района. В селах нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения.

Пострадавших среди мирных жителей не оказалось.

23 марта сообщалось, что ВСУ четыре раза за день обстреляли Курскую область. Удары по приграничному региону произошли в 13:05, 15:55, 17:00 и 18:20. Обстрелу подверглась деревня Плехово и село Гуево Суджанского района, а также села Гордеевка и Обуховка Кореневского района Курской области. В общей сложности украинские войска выпустили по территории российского региона 21 снаряд, каждый из которых пролетел мимо намеченной цели. Как стало известно, во время четвертого обстрела ВСУ собирались взорвать вышки сотовой связи, но промахнулись.

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Марина Совина
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