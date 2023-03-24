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18:20, 24 марта 2023Россия

Описана хронология четырех за день обстрелов ВСУ российского региона

Mash: 23 марта ВСУ четыре раза за день обстреляли Курскую область

Фото: Reuters

В четверг, 23 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за день обстреляли Курскую область. Хронологию атак описал Telegram-канал Mash.

Как пишут авторы поста, удары по приграничному региону произошли в 13:05, 15:55, 17:00 и 18:20. Обстрелу подверглась деревня Плехово и село Гуево Суджанского района, а также села Гордеевка и Обуховка Кореневского района Курской области.

По данным канала, в общей сложности противник выпустил по территории региона 21 снаряд, каждый из которых пролетел мимо намеченной цели. Как стало известно, во время четвертого обстрела ВСУ собирались взорвать вышки сотовой связи, но промахнулись.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что 23 марта ВСУ дважды обстреляли регион. По его словам, атаке подверглись села Плехово Суджанского района и Гордеевка Кореневского района. Глава региона подчеркнул, что никто из мирных жителей не пострадал, однако в Гордеевке оказался перебит электрокабель.

24 марта ВСУ вновь ударили по селу Плехово. В результате обстрела были повреждены два домовладения, а также электроснабжение населенного пункта. Пострадавших среди мирных жителей нет.

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Константин Лысяков
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