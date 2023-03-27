Популярная страна бывшего СССР упростила правила въезда для туристов

Азербайджан с 28 марта отменит COVID-паспорта для туристов при въезде в страну

С 28 марта Азербайджан отменит COVID-паспорта для туристов, прибывающих в республику самолетом. Об упрощении правил въезда сообщается на сайте кабинета министров страны.

«Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме COVID-19. Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства впредь не будет требоваться COVID-паспорт при въезде на территорию страны», — говорится в сообщении кабмина.

COVID-паспорта в популярной туристической стране бывшего СССР не понадобятся для посещения домов торжеств, спортивных и оздоровительных учреждений, крупных торговых центров, объектов общепита, гостиниц и для поездок в междугороднем транспорте.

Азербайджан ввел COVID-паспорта в 2021 году, после ослабления карантинных мер. Всего с начала пандемии в республике было зафиксировано 830 тысяч случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерли около 10 тысяч пациентов.

Ранее в марте Азербайджан попал в список лучших стран мира для отдыха в 2023 году. По итогам международной премии Travellers' Choice Awards лидером рейтинга стала Куба, второе место досталось Вьетнаму, третье — Маврикию.