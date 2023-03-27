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18:03, 27 марта 2023Путешествия

Россиянин искупался в штормовом море на Бали и отправился в больницу с травмами

Тонущего российского туриста спасли на пляже Келингкинг на Бали

Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

На Бали спасли российского туриста, который отправился купаться в море несмотря на шторм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 26 марта, на популярном пляже Келингкинг. Отмечалось, что национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) тем же днем ранее выпустило предупреждение об опасностях купания в водах Бали в ближайшие трое суток из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее российский турист решил поплавать при двухметровых волнах. В какой-то момент он начал тонуть.

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На помощь туристу выдвинулся поисково-спасательный отряд: четыре спасателя отправились за мужчиной вплавь с веревками. Тонущего россиянина удалось спасти и вытащить на берег, однако пострадавший получил травмы ноги и спины. Путешественника доставили на машине скорой помощи в больницу Нуса Медика в Денпасаре.

Сообщалось, что опасная операция по спасению длилась около 40 минут.

Ранее в январе сообщалось о российской туристке, которая едва не утонула на популярном пляже Патонг в Таиланде. Отмечалось, что на помощь девушке бросились случайные прохожие, отдыхавшие поблизости.

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Дарья Рыбак
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