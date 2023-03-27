В Башкирии выбрали лучшую невесту

В Башкортостане прошел этноконкурс башкирских невест «Йәш килен»

В Балтачевском районе Башкортостана прошел V Республиканский этноконкурс башкирских невест «Йәш килен». Об этом сообщается на сайте Республиканского центра народного творчества Башкортостана.

Гран-при конкурса вручили Лейсан Янбердиной из Уфимского района, первое место заняла Аниса Булатова из Оренбургской области.

Жюри конкурса выбирали лучшую невесту из 11 девушек из 10 районов республики и Оренбургской области: участницы показывали владение башкирским литературным языком или родным диалектом, демонстрировали знание традиций, обычаев народа, своей родословной (шежере) и национальной кухни.

В первый день девушки рассказывали о себе и истории своей семьи, а также выступали с творческими номерами. На второй день конкурсантки показали свое мастерство в рукоделии и кулинарии — на суд жюри башкирские невесты представили национальные блюда, приготовленное своими руками.

В рамках этноконкурса также прошел круглый стол для руководителей фольклорных коллективов и методистов, мастер-классы по жанрам народного творчества и семинар «Свадебные обряды».

Ранее в январе в Башкирии прошел конкурс-фестиваль самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация». По сложившейся традиции жюри возглавил митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Вместе с ним мастерство участников конкурса оценивали ведущие деятели искусства республики.