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16:34, 27 марта 2023Культура

В самой известной картине Ван Гога разглядели Эйфелеву башню

Профессор Джеймс Холл увидел Эйфелеву башню в картине Ван Гога «Звездная ночь»

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В одной из самых известных картин художника Винсента Ван Гога, «Звездная ночь», разглядели Эйфелеву башню. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова профессора Джеймса Холла.

По мнению Холла, «великолепная музыка звезд, неба и облаков» картины напоминает впечатляющее открытие парижского памятника. Профессор предположил, что художник начал работу над полотном в июне 1889 года, вскоре после того как парижский монумент был представлен как главная достопримечательность Международной выставки, открытие которой сопровождалось ночным шоу пиротехники и электрического света.

«Для Ван Гога кипарис является естественной альтернативой Эйфелевой башне, центральной части выставки», — сказал эксперт. Он отметил, что башня претенциозно рекламировалась как символ французского технологического мастерства, даже более впечатляющего, чем пирамиды. «Ван Гог идеализировал Древний Египет и считал кипарис красивым и пропорциональным, как обелиск», — добавил он.

Профессор выразил мнение, что работа является ответом природы и истории на «металлическое чудовище Эйфеля, стремившегося превзойти египтян». «Обелисковый кипарис доминирует над Сен-Реми и его церковным шпилем точно так же, как Эйфелева башня над Парижем», — заключил он.

Ранее активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»), участники которой нападают на произведения искусства, объяснили атаку с применением супа на картину Ван Гога «Подсолнухи».

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Варвара Кошечкина
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