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17:45, 24 января 2023Среда обитания

Нападающие на картины экоактивисты объяснили атаку на Ван Гога

Активисты Just Stop Oil объяснили атаку супом на картину Ван Гога бедностью художника

Фото: Just Stop Oil / Reuters

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»), участники которой нападают на произведения искусства, объяснили атаку супом на картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В основу их поступка легла бедность деятеля. Об этом на пресс-конференции рассказала активистка Анна Холланд, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

Активистки Фиби Пламмер и Анна Холланд облили картину в Лондонской национальной галерее в октябре 2022 года. Во время конференции для журналистов Холланд рассказала, что изначально они остановили свой выбор на картине Ван Гога, так как она относится к известным произведениям искусства. Участники акции были уверены, что инцидент с шедевром обязательно привлечет внимание общественности.

Пламмер и Холланд посетили галерею перед акцией и прочитали в описании картины, что Ван Гог использовал желтые и оранжевые оттенки как символы надежды и стремления к лучшему будущему. «А что еще так подходит для экологического движения, как явное изображение надежды?» — отметила Холланд.

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Еще одной причиной для выбора «Подсолнухов» в качестве мишени для акции стала жизненная ситуация художника. «Наши действия также символизируют связь между климатическим кризисом и кризисом стоимости жизни. Важно помнить, что Винсент Ван Гог был бедным и психически больным художником, который жил и умер в долгах», — заявила Холланд, добавив, что образ художника лучшим образом подходит для современной проблемы изменения климата.

Во время акции девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах. Позже сотрудники музея заявили, что полотно находилось под стеклом, поэтому оно не повреждено, однако экоактивистки незначительно повредили раму картины.

Нина Ташевская
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