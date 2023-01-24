Нападающие на картины экоактивисты объяснили атаку на Ван Гога

Активисты Just Stop Oil объяснили атаку супом на картину Ван Гога бедностью художника

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»), участники которой нападают на произведения искусства, объяснили атаку супом на картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В основу их поступка легла бедность деятеля. Об этом на пресс-конференции рассказала активистка Анна Холланд, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

Активистки Фиби Пламмер и Анна Холланд облили картину в Лондонской национальной галерее в октябре 2022 года. Во время конференции для журналистов Холланд рассказала, что изначально они остановили свой выбор на картине Ван Гога, так как она относится к известным произведениям искусства. Участники акции были уверены, что инцидент с шедевром обязательно привлечет внимание общественности.

Пламмер и Холланд посетили галерею перед акцией и прочитали в описании картины, что Ван Гог использовал желтые и оранжевые оттенки как символы надежды и стремления к лучшему будущему. «А что еще так подходит для экологического движения, как явное изображение надежды?» — отметила Холланд.

Еще одной причиной для выбора «Подсолнухов» в качестве мишени для акции стала жизненная ситуация художника. «Наши действия также символизируют связь между климатическим кризисом и кризисом стоимости жизни. Важно помнить, что Винсент Ван Гог был бедным и психически больным художником, который жил и умер в долгах», — заявила Холланд, добавив, что образ художника лучшим образом подходит для современной проблемы изменения климата.

Во время акции девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах. Позже сотрудники музея заявили, что полотно находилось под стеклом, поэтому оно не повреждено, однако экоактивистки незначительно повредили раму картины.