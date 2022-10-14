В галерее Лондона рассказали о состоянии облитой супом картины Ван Гога

В Лондонской галерее рассказали, что облитая супом картина Ван Гога не повреждена

В Лондонской национальной галерее рассказали о состоянии облитой супом картины нидерландского художника Ван Гога «Подсолнухи». Об этом сообщает Insider.

Сотрудники музея заявили, что полотно находилось под стеклом, поэтому оно не повреждено, однако экоактивистки Фиби Пламмер и Анна Холланд незначительно повредили раму картины.

Ранее 14 октября представительницы организации Just Stop Oil, которая использует гражданское сопротивление в целях борьбы с изменением климата, облили полотно «Подсолнухи» томатным супом. Стоимость картины составляет более 84 миллионов долларов. Девушек арестовала полиция.

«Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов холодных, голодных семей, которые не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — говорится в заявлении активистской группы. На своем сайте ее представители пояснили, что акция с супом является ответом на то, что Великобритания открывает новый раунд выдачи лицензий на добычу нефти и газа.