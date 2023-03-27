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14:35, 27 марта 2023Ценности

Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако

Юристка Марианна Бельчанская оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако

Фото: Victor He / Unsplash

Юристка компании Mercury, бизнесвумен и светская львица Марианна Бельчанская оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что предпринимательница и ее 76-летняя мать, бывшая советская топ-модель Татьяна Ильинична Бельчанская признаны банкротами на родине. Так, дочь не выплатила банку деньги за сорванный подряд на постройку офисов ее компанией. Кроме того, несколько ее строительных фирм разорвали заключенные с госструктурами контракты.

В то же время мать Бельчанской обанкротилась во время возведения особняка в Барвихе. Также она залила салон красоты, владельцы которого требуют от нее возмещения ущерба. При этом известно, что общая сумма долга родственниц кредиторам составляет около четверти миллиарда рублей.

В декабре 2022 года сообщалось, что ювелирный дом Saint Bones рэп-исполнителя Басты заплатит более миллиона рублей неустойки за аренду. Согласно полученной информации, задолженность образовалась в июле 2020 года и вскоре достигла почти 2,3 миллиона рублей.

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Карина Черных
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