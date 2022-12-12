Ювелирный бренд Басты заставили выплатить 1,4 миллиона рублей долга за аренду

Ювелирный дом Басты Saint Bones заплатит 1,4 миллиона рублей неустойки за аренду

Ювелирный дом Saint Bones рэп-исполнителя Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) заплатит более миллиона рублей неустойки за аренду. Соответствующие документы оказались в распоряжении Telegram-канала Shot.

Отмечается что, музыкант снимал помещение для бренда у АО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента» (ВНИИалмаз) за 342 тысячи рублей в месяц, однако бизнес не имел успеха. Согласно полученной информации, задолженность образовалась в июле 2020 года и вскоре достигла почти 2,3 миллиона рублей.

Известно, что взыскание долга происходило через суд, который списал часть указанной суммы. Так, ответчика заставили выплатить истцу 1,4 миллиона рублей.

Saint Bones — ювелирный дом и один из бизнес-проектов Басты. Рэпер открыл предприятие в 2017 году. В магазине была представлена коллекция ювелирных изделий для мужчин, в числе которых перстни, гребни и браслеты стоимостью от 75 тысяч рублей до полумиллиона.

Ранее в декабре рэпер Баста высказался об отъезде из России. Музыкант признался, что не может уехать из страны, потому что здесь у него семья, а также большое количество работающих на него людей.