Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:07, 27 марта 2023Экономика

Лапша быстрого приготовления в России стала дороже на четверть

«Чек Индекс»: за год лапша быстрого приготовления в России стала дороже на 24 процента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В период с марта 2022 года по март 2023-го лапша быстрого приготовления в России стала дороже почти на четверть. По данным разработчика онлайн-касс «Эвотор», в несетевой рознице средняя стоимость популярного продукта увеличилась на 24 процента, до 52 рублей, при этом продажи в единицах товара упали на 10 процентов, пишет News.ru.

В денежном выражении продажи выросли на 12 процентов. При этом цены на продукцию сильно зависят от регионов, отличие достигает сотен процентов. Так, в Москве средняя стоимость лапши быстрого приготовления и пюре составляет 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, а в Воронежской области — 83 рубля.

Самую дешевую лапшу берут жители Волгоградской области (24 рубля), Удмуртии (31 рубль), Чувашии (36 рублей) и Оренбургской области (37 рублей).

Январский продуктовый индекс «Эвотора» показал, что лапша и пюре быстрого приготовления находятся в пятерке самых подорожавших товаров в несетевой рознице. Их опережают только кофе, приправы и специи, фрукты и орехи в глазури.

Гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков объяснил, что рост цен связан с увеличением себестоимости, что, в свою очередь, вызвано подорожанием логистики и трудностями с поставками сырья.

Ранее экономисты Родион Латыпов, Елена Ахметова и Егор Постолит подвергли сомнению корректность расчет инфляции Росстатом в последнее время. Они указали на резкий рост расхождения динамики средних потребительских цен и индексов цен на аналогичные товары и услуги (ИПЦ), подсчитав, что в феврале корректнее было бы говорить об инфляции в размере 12,5 процента. Главным фактором, искажающим подсчеты, они назвали проблемы с логистикой, то есть ситуацию, когда бизнес не успевает доставлять дешевые товары потребителям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике
В Европе выросли цены на газ
Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России
Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ
Захарова выступила против западного миропорядка
Российские ПВО сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.