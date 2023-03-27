В России усомнились в методике определения инфляции

«Ъ»: особенности методики определения инфляции Росстатом могли способствовать ее занижению

Особенности методики подсчета инфляции, которые применяются Росстатом, могли способствовать ее занижению в 2022-2023 годах из-за особенностей кризиса, который и спровоцировал повышение цен. Об этом говорится в работе экономистов Родиона Латыпова, Елены Ахметовой и Егора Постолита под названием «Price puzzle a la russe», на которую ссылается «Коммерсантъ».

Авторы исследования указали на растущее несоответствие между динамикой средних потребительских цен и индексами цен на аналогичные товары и услуги (ИПЦ). В теории расхождение должно быть близким к нулю, но постоянное изменение ассортимента создает определенную разницу, и в последний год она стала достаточно заметной.

Так, в феврале с учетом этой разницы ИПЦ должен был вырасти на 12,5 процента, а не на официальные 11 процентов. В материале подчеркивается, что речь идет не об ошибке Росстата или сознательном искажении, а о проблеме корректности методики в условиях беспрецедентных санкционных ограничений.

В качестве примера авторы работы приводят неизменное снижение цен на электронику со второго квартала 2022 года в компонентах ИПЦ Росстата, которое сопровождалось ростом средних цен на нее. Например, в январе 2023 года средняя цена смартфона выросла на 30 процентов к предыдущему месяцу, а индекс потребцены упал на 0,09 процента.

Разница связана с изменением самого описываемого устройства — в понимании Росстата он из гаджета с объемом памяти 32-128 гигабайт стал аппаратом с памятью 64-256 гигабайт. Экономисты отмечают, что такая тенденция, скорее всего, связана с быстрым вымыванием дешевых товаров из ассортимента, причиной чему стали проблемы с логистикой.

Средняя разница между двумя показателями в 2014-2022 годах составляет 0,3 процента, причем в 2015-2016 годах Росстат инфляцию даже завышал. Однако отдельно в 2022 году разница составила 0,9 процента, а в начале 2023-го — взлетела до 1,5 процента. При этом, напоминают исследователи, потребители под инфляцией понимают именно абсолютные цены, то есть расходы на товары и услуги, а не индексы цен на аналогичные товары и услуги.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года потребительские настроения граждан изменились. Россияне начали активнее тратить сбережения в связи с ожиданием скорого подорожания товаров и услуг.