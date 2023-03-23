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09:22, 23 марта 2023Экономика

Россияне перестали экономить в ожидании инфляции

«Ъ»: потребительские настроения россиян улучшились в ожидании будущей инфляции

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В первом квартале текущего года потребительские настроения граждан уверенно улучшаются — россияне стремятся тратить деньги, ожидая подорожания товаров и услуг в будущем. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным Росстата, меньше других в текущем году экономить стало молодое поколение (16-29 лет) — индекс потребительской уверенности в этой категории вырос на 10 процентных пунктов, до минус 13 процентов. В агентстве объясняют скачок спроса рекордно низкой безработицей при росте спроса на труд. Кроме того, тенденцию связывают с ростом реальных зарплат и социальных выплат в конце 2022 года, резким сокращением сбережений граждан в январе и улучшением месячной динамики кредитования граждан в феврале. На рост спроса также повлияло ослабление рубля в первом квартале.

Аналогичную динамику фиксирует и Центробанк. По его расчетам на основе опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), индекс потребительских настроений вырос к февралю на 1,6 пункта и обновил максимум с мая 2018 года. При этом регулятор отмечает, что в марте более половины опрошенных граждан предпочитали сохранить, а не тратить свободные деньги. Также в текущем месяце увеличилось количество людей, выбирающих для сбережений наличные, что тоже свидетельствует о росте спроса.

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Регулятор подчеркивает, что на данный момент спрос не является стабильным. В любом случае желание россиян тратить больше денег на ближайшие месяцы создает проинфляционное давление. Промышленность уже успела отреагировать на скачок спроса и готова поднимать цены, что может привести к дополнительному разгону инфляции уже этим летом.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что по итогам марта инфляция в России составит около четырех процентов, то есть будет соответствовать целевому показателю, установленному Центробанком. В конце января замглавы Министерства экономического развития страны Илья Торосов заявлял, что по итогам 2023 года рост цен в России составит 5-6 процентов. Показатель на 2023 год прогнозируется с учетом эффекта высокой базы 2022 года и рецессии в экономике, отметил он.

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Мария Грушко
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