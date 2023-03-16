Путин спрогнозировал уровень инфляции в марте

Путин: инфляция в России по итогам марта составит около 4 процентов

По итогам марта инфляция в России составит около 4 процентов, то есть будет соответствовать целевому показателю, установленному Центробанком. Такой прогноз озвучил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его цитирует «Интерфакс».

«По итогам марта инфляция составит меньше 4 процентов. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе и здесь присутствующих. Кто-то говорит — 4 процентов, кто-то — чуть меньше, кто-то говорит — 5 процентов, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», — заключил президент.

Как пишет РИА Новости, президент отметил, что на 13 марта рост цен составлял 7,6 процента, но к концу марта или началу апреля дойдет до целевых показателей. Путин добавил, что в России инфляция будет меньше, чем в странах еврозоны, «которые бесконечно ждут коллапса российской экономики».

15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в стране постепенно снижается и к настоящему моменту достигла уровня меньше четырех процентов годовых — то есть опустилась ниже целевого показателя.

Зимой в ЦБ предупреждали, что по итогам первого квартала 2023 года инфляция может упасть до 3,6 процента. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, снижение показателя ожидается из-за эффекта высокой базы. «В весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8 даже ниже 4 процентов», — говорила она в конце февраля. По итогам года инфляция ожидается в диапазоне 5-7 процентов.