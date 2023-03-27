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12:38, 27 марта 2023Силовые структуры

В Москве нашли расчлененное тело женщины

В Москве пенсионерка нашла на пустыре расчлененное тело женщины

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины. Об этом в понедельник, 27 марта, со ссылкой на источник в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, расчлененное тело погибшей на пустыре в районе Ленинградского шоссе обнаружила пенсионерка. Силовикам понадобилось время, чтобы найти голову, туловище и ноги. Часть конечностей обнаружить не удалось. По предварительным данным, причиной смерти погибшей стало обморожение, а повреждения могли быть нанесены животными.

22 марта сообщалось, что в Омске полицейские обнаружили тела 85-летней пенсионерки и ее сына в секретном погребе.

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Владимир Седов
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