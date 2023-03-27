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12:32, 27 марта 2023Мир

Боррель назвал ошибками развязанные Западом войны

Глава евродипломатии Боррель назвал ошибками развязанные Западом войны в мире

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал ошибками развязанные Западом войны в мире. Дипломат высказался в своей новой книге «Год, когда война вернулась в Европу», передает РИА Новости.

«Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды и ее массированным кампаниям по манипулированию информацией», — заявил Боррель. Он уточнил, что особенно это касается данных о влиянии санкций ЕС на поставки продовольствия и энергоресурсов в южные государства.

Глава евродипломатии также отметил, что многие страны более чувствительны к последствиям войны, а не к ее причинам. Он подчеркнул, что некоторые государства не готовы принимать активные меры, чтобы заставить Россию прекратить агрессию.

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При этом Боррель добавил, что будущее ЕС зависит от налаживания контактов с южными партнерами. «Война на Украине показывает, что мы должны больше прислушиваться к тем, кого называют "Глобальным Югом", демонстрировать больше эмпатии по отношению к этим странам, общаться с ними с большим уважением», — призвал он.

Ранее Боррель заявил, что ЕС готов ответить новыми санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, это решение Москвы будет являться «эскалацией и угрозой европейской безопасности».

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Виктория Кондратьева
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