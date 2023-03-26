В ЕС заявили о готовности ответить на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Боррель: ЕС ответит новыми санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Европейский союз (ЕС) готов ответить новыми санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter.

По его словам, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии будет являться «эскалацией и угрозой европейской безопасности». При этом дипломат подчеркнул, что Минск «еще может это остановить».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия в республике, строительство хранилища для которого будет завершено к началу лета. Глава государства отметил, что размещение боеприпасов не будет нарушать обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.