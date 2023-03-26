Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:47, 26 марта 2023Мир

В ЕС заявили о готовности ответить на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Боррель: ЕС ответит новыми санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов ответить новыми санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter.

По его словам, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии будет являться «эскалацией и угрозой европейской безопасности». При этом дипломат подчеркнул, что Минск «еще может это остановить».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия в республике, строительство хранилища для которого будет завершено к началу лета. Глава государства отметил, что размещение боеприпасов не будет нарушать обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа предварительная причина взрыва в Тульской области
Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером
Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы министра
Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства
Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве
Вдова Горшка сделала заявление о сериале про «Короля и Шута»
В США заявили о неготовности сокращать военное присутствие в Сирии
В Москве начали показывать ролики про тревожный чемоданчик
Российские военные уничтожили укрепленные пункты ВСУ в районе Авдеевки
Байден ввел режим ЧС в Миссисипи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.