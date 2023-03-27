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20:52, 27 марта 2023Культура

В Ростове-на-Дону отменили концерты Валерия Меладзе и Александра Реввы

В след за концертом Ани Лорак в Ростове-на-Дону отменили выступления Меладзе и Реввы
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Глава администрации Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в городе были отменены концерты музыкальных исполнителей Валерия Меладзе и Александра Реввы в след за выступлением Ани Лорак. Об этом сообщает в понедельник, 27 марта РИА Новости.

По словам Логвиненко, ростовчане не приемлют появления в городе артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО). Он отдельно подчеркнул, что власти города еще летом 2022 года донесли до организаторов культурных мероприятий свою позицию и мнение жителей Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно об отмене концерта украинской поп-певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Ростове-на-Дону вслед за скандалом в Краснодаре. Отмечалось, что активисты потребовали признать знаменитость иноагентом и уже обратились в Генпрокуратуру.

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Сергей Равин
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