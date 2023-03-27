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16:01, 27 марта 2023Культура

В России отменили еще один концерт Ани Лорак

В Ростове-на-Дону отменили концерт украинской поп-певицы Ани Лорак

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Концерт украинской поп-певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) отменили в Ростове-на-Дону вслед за скандалом в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Также отмечается, что активисты требуют признать артистку иноагентом и уже обратились в Генпрокуратуру России. Известно, что в мае Лорак должна выступить в Казахстане и Узбекистане, а в сентябре — в Москве.

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Ранее стало известно об отмене концерта Ани Лорак в Краснодаре. Мероприятие должно было пройти во Дворце спорта «Олимп» 27 апреля.

Ранее Лорак пожаловалась на то, что в медиа распространяют ложную информацию о том, что она якобы спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Знаменитость отметила, что поддерживала только тех, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».

В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак в городе будет снят с афиши из-за ее позиции по СВО. Наумов отдельно выразил опасение в том, что на заработанные в России деньги артисты могут финансировать «тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы». Доказательств того, что певица переводит средства ВСУ, он не привел.

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Сергей Равин
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