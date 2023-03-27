В Краснодаре отменили концерт Ани Лорак

В Краснодаре отменили концерт украинской певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля

Концерт украинской поп-певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), запланированный на 27 апреля, отменили в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

«Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен. Певица должна была выступить во Дворце спорта "Олимп" 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Глава города поддержал горожан, высказав свою принципиальную позицию у себя в социальных сетях», — говорится в официальном заявлении властей Краснодара.

Ранее Лорак сказала, что СМИ распространяют фейковую информацию на тему того, что она якобы спонсирует военные украинские формирования. Поп-звезда подчеркнула, что всегда в рамках гуманитарной помощи поддерживала только тех, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».

В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак в городе будет отменен из-за ее позиции по СВО. По словам Наумова, ни один человек, выражающий подобную позицию, не будет зарабатывать в Краснодаре. Глава города выразил опасение в том, что на полученные в России деньги артисты могут передавать на поддержку «тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы». Доказательств того, что певица поддерживает Вооруженные силы Украины, он не привел.