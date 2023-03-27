РБК: Минфин намерен предложить эксперимент с льготной ипотекой для госслужащих в 2023 году

В России захотели запустить льготную ипотеку для чиновников. Такую инициативу планирует представить Минфин в 2023 году, пишет РБК.

Эксперимент с выдачей госкредитов на недвижимость, как пояснили в ведомстве, должен побудить чиновников к более эффективной работе. По задумке Минфина, часть расходов на улучшение системы жилищных гарантий должно взять на себя правительство. В министерстве рассчитывают, что новая льготная ипотека поможет повысить производительность и качество работы федеральных госслужащих.

«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих», — рассказал источник РБК. Однако точных данных по размеру ставки собеседник издания не раскрыл.

Сейчас чиновники в России со стажем не менее трех лет могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Для этого у госслужащего не должно быть собственной жилплощади или он должен проживать в квартире, где на одного человека приходится менее 15 квадратных метров. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от положенной площади на семью, жилья в наличии и стоимости одного квадратного мера в региона — сумма может достигать внушительных размеров.

Однако для получения такой помощи необходимо встать в очередь — ближе к ее началу находятся многодетные госслужащие со стажем работы от пяти лет, пояснил собеседник РБК. По словам источника, срок ожидания и факт получения субсидии часто зависит от взаимоотношений с руководством. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что проблема действующей системы в том, что очередь часто нарушается, а размер субсидий для некоторых чиновников бывает увеличен. В результате большую часть средств получают те, кто ближе к руководству, а до обычных сотрудников деньги не доходят.

По словам эксперта, субсидирования ипотечной ставки должно расширить круг получателей и стимулировать долгосрочную работу на госслужбе, так как пользоваться программой можно только продолжая работать в этой сфере.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова не видит смысла в ипотеке для чиновников, если ставка по ней будет такой же, как по уже действующим в стране льготным программам. Эксперт считает, что она должна быть ниже — например, как в дальневосточной ипотеке или ипотеке для IT-специалистов. «Возможно, ее стоит больше ориентировать на регионы, плюс, чтобы была возможность приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке и ИЖС», — добавила специалистка. Богомолова заключила, что цель такой программы — удержать сотрудников на местах, в тех регионах, где они работают.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Правительство должно проработать вопрос по новым программам для молодых семей и молодых специалистов до 1 июля 2023 года.