Путин поручил представить предложения по новой льготной ипотеке

Президент России Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Кабмин должен подготовить предложения по новым программам до 1 июля 2023 года, сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в опубликованном документе. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 миллиарда рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 миллиона рублей, а в Москве — 5,9 миллиона рублей. Наиболее часто молодые граждане покупали квартиры на вторичном рынке жилья.

В декабре 2022 года Путин заявил о расширении семейной ипотеки под шесть процентов годовых. С 2023 года программа стала доступной для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, в то время как до расширения кредитом могли воспользоваться только семьи, дети в которых родились не раньше 2018 года.