Путин поручил представить предложения по новой льготной ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Кабмин должен подготовить предложения по новым программам до 1 июля 2023 года, сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в опубликованном документе. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 миллиарда рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 миллиона рублей, а в Москве — 5,9 миллиона рублей. Наиболее часто молодые граждане покупали квартиры на вторичном рынке жилья.
В декабре 2022 года Путин заявил о расширении семейной ипотеки под шесть процентов годовых. С 2023 года программа стала доступной для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, в то время как до расширения кредитом могли воспользоваться только семьи, дети в которых родились не раньше 2018 года.