Сбер выдал молодым клиентам ипотеку на десять миллиардов рублей

Сбер выдал клиентам 18–20 лет ипотеку на десять миллиардов рублей в 2022 году

Ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, аналитики Домклик выяснили, какую ипотеку в Сбере берет молодежь и на что ее тратит.

Оказалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 миллиарда рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 миллиона рублей (в Москве — 5,9 миллиона). По данным Домклик, чаще всего молодые люди покупали квартиры на вторичном рынке (6,4 миллиарда рублей), реже — в новостройках (2,9 миллиарда). Девушек среди заемщиков было существенно больше, чем юношей (63 и 37 процентов).

С 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодежную ипотеку доступной по программам господдержки.

Сегодня молодым людям доступны сразу четыре ипотечные программы Сбера: «Ипотека на вторичное жилье» (ставка от 10,9 процента годовых), «Семейная ипотека» (от 5,3 процента годовых), «Господдержка» (от 7,3 процента годовых) и «Ипотека на новостройку» (от 10,9 процента годовых).

