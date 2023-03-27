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07:32, 27 марта 2023Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла самую раздражающую привычку китайцев

Блогерша «Дзен» Ершова рассказала об отсутствии личного пространства в китайских семьях

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла самую раздражающую привычку китайцев, а также рассказала, почему никогда не вышла бы замуж за представителя этой нации. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что в китайских семьях все очень уважают друг друга. «Семья у них на первом месте, особенное внимание уделяют детям, — добавила она. — Принято, что детей нужно боготворить, что они и делают. Ни в чем не отказывают своим отпрыскам».

Однако, по словам блогерши, у граждан КНР есть одна особенность, которая может сильно раздражать иностранцев. По ее словам, члены китайских семей контактируют друг с другом каждый день. «Никакой личной жизни, своего пространства, — пожаловалась она. — Родители с головой погружены в жизнь своих детей, даже если им уже 30 лет и те пытаются обзавестись своей семьей. Но в другой комнате живут родители, поэтому те ну просто везде суют свой нос».

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Путешественница подчеркнула, что это касается всех сфер жизни. «Уверена, я такого не выдержала бы. Боюсь, что из меня вышла бы неудачная невестка для молодого китайца, — отметила она. — Подозреваю, что на следующий день подала на развод, и бежала бы от китайцев как можно дальше».

Ранее в марте Марина Ершова раскрыла секреты молодости и долголетия китайцев. По словам российской путешественницы, ежедневный уход за собой в китайской семье ничем не примечателен и включает в себя антибактериальное мыло, зубную пасту и щетку. Однако мытьем головы они не занимаются самостоятельно: раз в три-четыре дня азиаты отправляются в парикмахерскую, где их волосы моют дорогими средствами, сопровождая процесс массажем.

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Фариза Бацазова
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