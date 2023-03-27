Казахстан призвали задуматься над выбором партнеров

Депутат Госдумы Чепа предупредил Казахстан о последствиях зависимости от Запада

Запад оказывает давление на все страны в вопросе соблюдения санкций против России, в том числе, и на Казахстан. Несмотря на то, что государство во многом зависит от западных инвестиций, ему стоит серьезно задуматься над тем, какие последствия может принести такое партнерство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Конечно, мы понимаем, что на все страны оказывается давление со стороны Запада. Но кто-то парирует его в большей степени, а кто-то в меньшей. Мы также понимаем, что экономика Казахстана во многом зависит от западных компаний, которые там работают. Но, думаю, в данном случае Казахстану следовало бы крепко подумать над своей своей зависимостью, потому что обернуться она может плохо», — предупредил Чепа.

Он также добавил, что Россия понимает, почему Казахстан вынужден идти на уступки Западу в вопросе соблюдения антироссийских санкций: на территории государства работают многие нефтяные компании, идут другие инвестиции в экономику государства.

Ранее специализированный портал по Средней Азии Eurasianet со ссылкой на неназванного высокопоставленного казахстанского чиновника сообщил о намерении с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны.

По его словам, Астана не собирается вводить санкции в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер быть не хочет, потому что понимает риски вторичных санкций.