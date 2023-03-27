Россиянам раскрыли опасные последствия хронического стресса для кожи

Косметолог Анастасия Савина: хронический стресс может ускорить развитие опухолей кожи

Российский врач-косметолог Анастасия Савина раскрыла опасные последствия хронического стресса для кожи. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам медика, данное явление характеризуется изменениями нервной и эндокринной систем, которые влияют на все органы. Так, постоянное напряжение и перегрузки могут повысить восприимчивость к инфекциям, спровоцировать развитие различных кожных заболеваний и аллергических реакций, а также обострить уже имеющиеся болезни. Кроме того, хронический стресс может ускорить развитие опухолей кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, отметила собеседница издания.

В свою очередь, в указанных случаях Савина посоветовала обратиться к соответствующим врачам, а также проконсультироваться с психологом. «При лечении некоторых кожных заболеваний, которые провоцируют выраженные психосоциальные нарушения и психологический стресс, отмечается потребность данной категории пациентов в психологической поддержке специалистами», — заявила она.

Ранее в марте врач-косметолог, дерматолог Ширин Хайидмурадова раскрыла россиянам негативные последствия курения для кожи лица. По словам медика, в результате употребления сигарет на лбу, переносице и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой.