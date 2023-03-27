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09:53, 27 марта 2023Мир

Патрушев назвал США чемпионами по нарушению суверенитета

Секретарь Совбеза Патрушев: США давно стали чемпионами по числу развязанных войн

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

США давно стали чемпионами как по числу развязанных войн по всему миру, как и по числу нарушений суверенитета других независимых и самостоятельных государств. Так внешнюю политику США описал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — заявил секретарь.

Патрушев также отметил, что Россия будет приветствовать настоящую демократизацию США, при которой Вашингтон «перестанет унижать своих союзников-вассалов» и уважать суверенитет других стран.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что страны Запада предоставляют разведданные для Киева и помогают Украине в планировании различных операций. Он напомнил, что США вместе с другими странами Запада продолжают поставлять Киеву вооружение, а также обучают бойцов ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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