Патрушев заявил о предоставлении Западом разведданных для Киева

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад помогает Украине в планировании операций

Страны Запада предоставляют разведданные для Киева и помогают Украине в планировании различных операций. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что США вместе с другими странами Запада продолжают поставлять Киеву вооружение, а также обучают бойцов Вооруженных сил Украины.

«Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. (...) При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях», — пояснил Патрушев.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратилась в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину. По его словам, Вашингтон добился такого положения дел своими бездумными поставками оружия.