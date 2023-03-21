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12:55, 21 марта 2023Россия

Патрушев заявил о предоставлении Западом разведданных для Киева

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад помогает Украине в планировании операций

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Страны Запада предоставляют разведданные для Киева и помогают Украине в планировании различных операций. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что США вместе с другими странами Запада продолжают поставлять Киеву вооружение, а также обучают бойцов Вооруженных сил Украины.

«Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. (...) При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях», — пояснил Патрушев.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратилась в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину. По его словам, Вашингтон добился такого положения дел своими бездумными поставками оружия.

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Никита Абрамов
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