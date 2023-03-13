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03:15, 13 марта 2023Россия

Пушков заявил о превращении Вашингтона в заложника Киева

Сенатор Пушков: администрация Байдена превратила себя в заложницу позиции Киева

Фото: Рамиль Ситдиков

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, Вашингтон добился такого положения дел своими бездумными поставками оружия. «Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину», — высказался Пушков.

Он обратил внимание на созависимость США и Украины: Киев зависит от Штатов в поставках вооружений, а США зависят «от собственных деклараций и собственных военных вкладов в Украину».

Пушков отметил, что в свое время Вашингтон уже попал в подобную ловушку, когда пообещал уйти из Вьетнама только после победы.

Ранее обозреватель Роджер Смит заявил, что Вашингтон поставляет Киеву списанное вооружение, чтобы сэкономить средства на его утилизации. Журналист обратил внимание, что процесс обезвреживания старого оружия стоит очень дорого. Таким образом, «США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов», отметил Смит.

Марина Совина
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