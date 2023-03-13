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01:52, 13 марта 2023Мир

В США назвали реальную причину поставок вооружения Киеву

American Thinker: США отправляют Киеву старое вооружение, чтобы сэкономить на утилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обозреватель Роджер Смит заявил, что Вашингтон поставляет Киеву списанное вооружение, чтобы сэкономить средства на его утилизации. Соответствующий материал публикует American Thinker.

Журналист обратил внимание, что процесс обезвреживания старого оружия стоит очень дорого. Таким образом, отправляя Украине вооружение, срок хранения которого подходит к концу, «США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов», отметил Смит.

Обозреватель напомнил, что сумма военной помощи Вашингтона Киеву составила 46,6 миллиарда долларов. При этом запасы подлежащего списанию оружия почти опустошены, и отправка новой военной помощи не встречает в США поддержки.

Ранее сообщалось, что примерно шесть лет уйдет у США на то, чтобы восполнить запасы снарядов, которые Пентагон активно поставляет Украине. Как пишет The American Conservative, если вся украинская помощь прекратится завтра, США потребуется немногим менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести американские запасы до довоенного уровня.

Марина Совина
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