Назван срок восполнения запаса снарядов в США после поставок Украине

The American Conservative: на восполнение снарядов для гаубиц М777 у США уйдет шесть лет

Примерно шесть лет уйдет у США на то, чтобы восполнить запасы снарядов, которые Пентагон активно поставляет Украине. Такой срок называет The American Conservative (ТАС).

Как пишет издание, если вся украинская помощь прекратится завтра, США потребуется немногим менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести американские запасы до довоенного уровня. Хотя ожидается, что этой весной объем производства этих снарядов будет увеличен до 20 тысяч единиц в месяц, даже в этом случае для пополнения запасов потребуется чуть более четырех лет.

В настоящее время армия США производит около 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. В год это составляет 168 тысяч снарядов, что меньше, чем пятая часть от количества снарядов, поставленных США Украине в прошлом году.

Издание отмечает, что для восполнения запасов в США имеются открытые заводские линии и достаточно развитая инфраструктура, однако видит проблему в производстве оружия, стреляющего этими снарядами. Так, Украине было поставлено около двух сотен гаубиц М777, линия производства которых в США в настоящее время закрыта. Также значительно снизились запасы другого оружия, в том числе ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.