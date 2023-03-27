Желающий сэкономить мужчина попытался вправить себе позвонок и разорвал артерию

В Австралии мужчина решил сэкономить, сам провел мануальную терапию и перенес инсульт

53-летний Энди Уилсон из австралийского города Лисмор, штат Новый Южный Уэльс, решил сэкономить на сеансах мануальной терапии, свернул себе шею, перенес инсульт и едва не погиб. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина долгое время посещал мануального терапевта, так как с детства мучился от боли в спине. Спустя несколько лет он решил проводить сеансы самостоятельно, не желая тратить деньги на процедуры у специалиста. «Я расслаблял мышцы шеи и вращал головой из стороны в сторону. Это была бессознательная привычка, похожая на хруст пальцами. Я делал это по меньшей мере один или два раза в день», — рассказывает он.

Уилсон вправлял шейные позвонки сам себе в течение 31 года, однако в один из дней случайно разорвал артерию. «Меня сильно тошнило, я полностью потерял координацию, чувствовал напряжение в голове», — вспоминает он. Кроме того, разрыв артерии привел мужчину к временной слепоте. Несмотря на это, ему удалось позвонить дяде, с которым он живет, с помощью голосового помощника в смартфоне и сообщить о произошедшем.

Обеспокоенный родственник незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. По словам Уилсона, парамедики продолжительное время считали, что его состояние связано с употреблением алкоголя или наркотиков, пока его дядя не убедил их в обратном.

Мужчину срочно госпитализировали. Он перенес инсульт затылочной доли головного мозга, а в его мозге образовались три тромба. Врачам удалось вовремя оказать медицинскую помощь Уилсону и спасти ему жизнь.

Пострадавший провел четыре дня в больнице и, полностью восстановившись, вернулся домой. По словам мужчины, тяжелый опыт оставил у него положительные эмоции, несмотря на то что он едва не погиб. «Я чувствую огромную благодарность за поддержку после того, как прошел через близкий к смерти опыт. Это как быть на собственных похоронах и слышать приятные слова, которые говорят о тебе люди», — говорит он. Уилсон добавил, что больше никогда не будет самостоятельно вправлять шейные позвонки. Он призывает людей обращаться к специалистам и рекомендует не проводить мануальную терапию самостоятельно, чтобы не нанести вред здоровью.

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