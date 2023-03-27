Крокодил-каннибал съел сородича на глазах у туристов

Latest Sightings: огромный крокодил напал на своего сородича на глазах у туристов

Огромный крокодил-каннибал в заповеднике Сансет-Дэм, ЮАР, напал на сородича и съел его на глазах у туристов. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Latest Sightings.

Марсе Якобс и Стивен Кангиссер стали свидетелями нападения крупного крокодила на рептилию меньшего размера. «Мы припарковались с видом на плотину Сансет. Импалы пили воду на противоположном берегу, в воздухе парили цапли. Картину дополняло пение ткачей, создававшее ощущение спокойствия. Мы и не подозревали, что станем свидетелями удивительного зрелища», — рассказывают авторы видео.

Внимание туристов привлек крупный крокодил, который направлялся к берегу, где обосновался его сородич. Тот пытался убежать, но было поздно. Большой крокодил набросился на него и схватил своими мощными челюстями.

«Маленький крокодил отчаянно сопротивлялся и пытался вырваться, но все было кончено. Большая рептилия унесла его в своих челюстях и начала пожирать, отрывая куски плоти от его тела. Это было страшно и удивительно одновременно. Я никогда не видел подобного и не думаю, что увижу еще раз. Природа может быть жестокой», — отметил один из очевидцев.

Нильские крокодилы — один из крупнейших видов крокодилов в мире. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Ранее сообщалось, что посетитель южноафриканского национального парка Крюгера запечатлел, как 544-килограммовый крокодил-каннибал съел своего молодого собрата. Нападение произошло на глазах у 69-летнего туриста из Амстердама.