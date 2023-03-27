Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:28, 27 марта 2023Среда обитания

В Японии построили туалеты-цилиндры

Японский дизайнер Джунко Кобаяши построила в Токио туалеты в форме цилиндров

Фото: Junko Kobayashi / Dezeen

Японский дизайнер Джунко Кобаяши построила в Токио общественный туалет, помещения которого сделаны в форме цилиндров. Об этом сообщает Dezeen.

Новая уборная появилась в рамках проекта Tokyo Toilet Project рядом с одной из станций метро в центре города. Туалет состоит из цилиндрических блоков из стали. Верх увенчан ярко-желтым диском, который закреплен на центральном самом высоком цилиндре. Блоки разделены на комнаты для мужчин и женщин, еще один цилиндр служит туалетом для инвалидов, внутри также есть пеленальные столики.

Материалы по теме:
Тайная комната Смерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?
Тайная комнатаСмерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?
7 февраля 2021
Интимная зона У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Интимная зонаУ каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
23 февраля 2021

Дизайнер отметила, что таким способом хотела переосмыслить облик общественных туалетов и сделать уборные комфортными для горожан. «Я хотела создать туалет, сильное присутствие которого ощущалось бы в городе. Он как будто бы наблюдает за людьми и в то же время вызывает чувство веселья», — объяснила Кобаяши.

Проект Tokyo Toilet Project воплощают в Японии на протяжении нескольких лет. Так, в августе 2021 года дизайнер Казу Сато вместе с компанией Disruption Lab построил в Токио новый общественный туалет под названием «Hi Toilet», что переводится как «Привет-туалет». Фразу объяснили тем, что уборной можно управлять с помощью голосовых команд.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области
Протестующие блокировали главный въезд в Иерусалим
Российскому авторынку пообещали экспансию китайских автомобилей
Названы возможные последствия массовых протестов в Израиле
Бездомная собака напала на российскую школьницу
Туристка случайно нашла в сумке устройство слежки и напугала пользователей сети
В Японии построили туалеты-цилиндры
В Латвии разрушили памятник легионерам СС
На оператора Shot напали при попытке снять сюжет
Москалькова рассказала о передаче Украиной России тяжелораненых военнослужащих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.