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14:58, 27 марта 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД ликвидировали стрелявшего в них россиянина

В Дагестане полицейский ликвидировал мужчину, стрелявшего в силовиков и убившего соседа

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Дагестане полицейский ответным огнем ликвидировал мужчину, открывшего стрельбу. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, утром 27 марта правоохранители приехали в село Джигия Кайтагского района. Им поступила информация, что 29-летний местный житель незаконно хранит оружие в доме. Фигурант с порога стал стрелять по силовикам и попал в 30-летнего соседа. Тот скончался.

Тогда сотрудник МВД ликвидировал нападавшего россиянина. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Дагестане арестовали 37-летнего мужчину, забившего гантелью 26-летнего друга.

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Екатерина Власова
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