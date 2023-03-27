Сотрудники МВД ликвидировали стрелявшего в них россиянина

В Дагестане полицейский ликвидировал мужчину, стрелявшего в силовиков и убившего соседа

В Дагестане полицейский ответным огнем ликвидировал мужчину, открывшего стрельбу. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, утром 27 марта правоохранители приехали в село Джигия Кайтагского района. Им поступила информация, что 29-летний местный житель незаконно хранит оружие в доме. Фигурант с порога стал стрелять по силовикам и попал в 30-летнего соседа. Тот скончался.

Тогда сотрудник МВД ликвидировал нападавшего россиянина. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Дагестане арестовали 37-летнего мужчину, забившего гантелью 26-летнего друга.